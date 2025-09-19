ALES/3 başvurusu ne zaman alınacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) başvuru tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Adayların sınav günü saat 10:00'a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor; bu saatten sonra giriş kabul edilmeyecek. İşte, ALES 3 sınav ve başvuru tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuru tarihleri merak konusu oldu. Yılın son ALES'i ne zaman, saat kaçta uygulanacak, başvurular ne zaman alınacak hepsi araştırılıyor.
ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
ALES 3 başvuru işlemleri 7 Ekim'de başlayacak, 14 Ekim'de sona erecek
ALES 3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
ALES 3 sınavının saat 10:15'te uygulanması bekleniyor.
ALES NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. ALES'in temel amacı, adayların sayısal ve sözel alanlardaki muhakeme gücünü ölçerek lisansüstü eğitimde ve akademik kadrolara başvurularda kullanılacak standart bir puan sağlamaktır.
Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir ve adaylara sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde değerlendirme imkânı sunar.