EMEKLİNİN PROMOSYON MİKTARLARI GÜNCELLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı Kasım ayında da hız kesmeden sürüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, maaşını aynı bankadan üç yıl alma taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor. Emekliler için ek gelir niteliği taşıyan bu ödemeler, kurumlar arası rekabeti de artırmış durumda. Peki hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?