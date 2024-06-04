Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde sabit fiyat ile talep topladı. Peki Horoz Lojistik kaç lot verdi, halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, toplama işlemleri ne zaman bitecek, hangi bankalarda işlem görecek? İşte detaylar.
Horoz Lojistik'in halka arz süreci devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik’in halka arzını onayladı. Peki, Horoz Lojistik kaç lot verir, halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, toplama işlemleri ne zaman bitecek, hangi bankalarda işlem görecek?
Horoz Lojistik, 1942 yılında Mehmet Emin Horoz tarafından Gaziantep'te kuruldu ve 1998 yılında Horoz Lojistik adı altında yeniden yapılandırıldı. Halka arz için talep toplama süreci başladı ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlem görecek ilk tarih belirlenecek. İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve fiyat tespit raporu gibi gerekli belgeler SPK tarafından onaylanmış durumda.
Horoz Lojistik halka arz ne zaman?
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde sabit fiyat ile talep topladı.
Horoz Lojistik halka arz hisse fiyatı
Şirket, 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Horoz Lojistik'in 72 milyon 488 bin 84 TL olan sermayesinin 90 milyon 488 bin 84 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18 milyon TL pay ile mevcut ortağı Taner Horoz'a ait 2,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 20,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.
Taner Horoz'a ait 4,1 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilecek. Ek satışla birlikte halka arz edilen miktar 24,6 milyon TL'ye ulaşacak. Halka arzın büyüklüğü ek satış dahil 1 milyar 353 milyon TL olacak.
QNB Finansinvest konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Yüzde 75 yurt içi bireysel, yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar sonucunda halka arz oranı ek satış tahil yüzde 27,19 olacak.
Şirket halka arz gelirinin yüzde 10-15’lik kısmını elektrikli araç satın alımı, yüzde 10-15’lik kısmını güneş enerjisi santrali, yüzde 20-25’lik kısmını e-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, yüzde 5-10’luk kısmını depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yüzde 40-45’lik kısmını işletme sermayesi finansmanında kullanacak.
Horoz Lojistik kaç lot verdi?
1.500.000 Katılımcı: 10 Lot (550 TL)
2.000.000 Katılımcı: 7 Lot (385 TL)
2.500.000 Katılımcı: 6 Lot (330 TL)
3.000.000 Katılımcı: 5 Lot (275 TL)
3.500.000 Katılımcı: 4 Lot (220 TL)