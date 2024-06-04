Horoz Lojistik halka arz hisse fiyatı

Şirket, 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Horoz Lojistik'in 72 milyon 488 bin 84 TL olan sermayesinin 90 milyon 488 bin 84 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18 milyon TL pay ile mevcut ortağı Taner Horoz'a ait 2,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 20,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.