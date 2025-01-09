İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapıyor. KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur alımı yapılacak. Peki, 2025 İBB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, İBB 1532 personel alımı hakkında detaylı bilgiler…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1532 personel alımı ilanı yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımı yapılacak. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2025 İBB 1532 personel alımı hakkında detaylı bilgiler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı başvurusu ne zaman?
Başvuru Tarihleri ve Şekli:
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadroları:
Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Adaylar, yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.
Uygulama sınavından önce, tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.
Memur Kadroları:
Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne yapılacaktır.
Elektronik başvurular da https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden kabul edilecektir.
İBB personel alımı başvuru şartları neler?
İlan edilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
a) İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 26/02/2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 03/03/2025 - 24/04/2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
b) Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 27/02/2025 tarihinde, uygulamalı sınav ise 28/04/2025 - 15/05/2025 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih/İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
c) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde sınav yapılacaktır.
d) Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
e) Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları: Yazılı sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav,
Zabıta memuru kadrolarına atanmak için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
İtfaiye eri kadrolarına atanmak için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
Memur kadroları için sözlü sınav, 03/03/2025 - 25/06/2025 tarihleri arasında; Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları: Sözlü sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsar.