KYK burs ve kredi ücreti 2025-2026: Öğrencilere ne kadar yatacak, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte ödeme takvimi ve sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK burs ve kredi sonuçlarının ardından, milyonlarca öğrenci gözünü ödeme takvimine çevirdi. Bu yıl da üniversite öğrencilerine destek amacıyla yapılan KYK ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla TC kimlik numaralarına göre yatırılacak. İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler toplu ödeme tarihlerini beklerken, bakanlığın aralık ayında yeni bir artış duyurusu yapabileceği konuşuluyor. KYK burs ve kredilerinin hangi karta yattığı, sorgulama ekranı ve ödeme günlerine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını duyurmasının ardından milyonlarca üniversite öğrencisi gözünü ödeme takvimine çevirdi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında KYK burs ve kredi ücretleri merak konusu oldu. Peki bu yıl KYK bursu ne kadar, ödemeler ne zaman yapılacak, paralar hangi karta yatıyor?

KYK burs ve kredi ücretleri 2025-2026 2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi tutarları geçtiğimiz ocak ayında güncellenmişti.

Şu anda geçerli olan aylık ödemeler şöyle: Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Ancak, aralık ayında açıklanacak yeni ekonomi paketi kapsamında bu tutarların artırılması bekleniyor. Artış oranı, enflasyon verileri ve 2026 yılı merkezi bütçe düzenlemesine göre netlik kazanacak.



KYK ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Toplu ödeme var mı? Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK paraları nereye yatıyor? KYK burs ve kredileri, Ziraat Bankası üzerinden öğrencilerin Bankkart Genç hesaplarına yatırılıyor. Burs veya kredi alan her öğrenci, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödemesini farklı günlerde alıyor:

T.C. kimlik numarası 0 veya 2 ile bitenler: 1. gün 4 veya 6 ile bitenler: 2. gün 8 ile bitenler: 3. gün Böylece milyonlarca öğrenci ödemesini birkaç gün içinde sorunsuzca çekebiliyor.

KYK bursu nasıl sorgulanır? KYK burs ve kredi sonuçları, e-Devlet üzerinden “GSB Burs/Kredi Sonuç Sorgulama” ekranından görüntülenebiliyor.

Taahhütname onayı tamamlandıktan sonra öğrencinin hesabı otomatik olarak açılıyor ve Ziraat Bankası Bankkart Genç kartına tanımlanıyor. KYK BURS KREDİ SORGULAMA EKRANI

