Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Bu alımın ilk aşamasında Mayıs ayında 19 bin personel alınacak. İkinci aşamada ise Eylül ayında 18 bin personel alımı daha yapılması planlanıyor. Personel alımları diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, tıbbı sekreterlik, İlk ve acil yardım teknikerliği kadrolarında olacak. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı atama puanları kaç? İşte Hemşirelik, ebe, anestezi teknikerliği, tıbbı sekreterlik, İlk ve acil yardım teknikerliği atama puanı.
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve kılavuzu yoğun şekilde aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kadro ve branş dağılımları belli oldu mu?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte kadro ve branş dağılımları, başvuru şartları ve takvim netlik kazanacak. Bakan Memişoğlu, ilk etapta yapılacak 19 bin alımda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinden personelin olacağını belirtti. Hangi branştan kaç kişi alınacağı ise kılavuzda yer alacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplamda 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ihtiyacımız var, kadroları ilan edeceğiz. Pazartesi itibarıyla ÖSYM'ye yolluyoruz. Mayıs'ta 19 bin atama yapacağız. İkinci etapta Eylül ayında kalan 18 bin atama için ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak. Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.”
Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025
Sağlık Bakanlığı hemşirelik, ebe, anestezi teknikerliği, tıbbı sekreterlik, İlk ve acil yardım teknikerliği 2025 atama puanları henüz açıklanmadı. Açıklanacak kılavuzda birlikte en düşük ve en yüksek puanlar da netleşmiş olacak. İşte KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları.