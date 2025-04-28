Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplamda 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ihtiyacımız var, kadroları ilan edeceğiz. Pazartesi itibarıyla ÖSYM'ye yolluyoruz. Mayıs'ta 19 bin atama yapacağız. İkinci etapta Eylül ayında kalan 18 bin atama için ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak. Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.”