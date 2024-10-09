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Son 5 yılın en fazla kazandıran meslekleri açıklandı! Zirve yine aynı kaldı

Son 5 yılın en fazla kazandıran meslekleri açıklandı! Zirve yine aynı kaldı

10:479/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Son beş yıl içinde Türkiye'de meslekler arasındaki ücret farklarının oldukça belirgin hale geldiği ortaya çıktı. Bazı mesleklerde kazanç artışları yüzde 90'a kadar ulaşırken, diğer bazı mesleklerde bu oran yüzde 39'da kaldı. Çalışma hayatında yaşanan bu farklılıklar, meslek seçiminde önemli bir etken olmaya devam ediyor. Peki, en çok ve en az kazandıran meslekler hangileri? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre çalışanlarına en çok kazandıran ve en az kazandıran sektörler belli oldu.

Açıklanan verilere göre Temmuz 2024'te 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt ücreti bin 102 dolar (36 bin 188 lira) oldu. Ücreti en yüksek olan sektörler arasında hava yolu taşımacılığı yine zirveyi sırtladı. Ortalamanın altında kalan sektörler arasında ise eğitim ve tekstil dikkat çekti.

ÜCRETLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖRLER

Hava yolu taşımacılığı: 3 bin 378 dolar

Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı: 3 bin 146 dolar

Kömür ve petrol imalatı: 2 bin 888 dolar

Finansal hizmet faaliyetleri: 2 bin 496 dolar

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri: 2 bin 437 dolar

ÜCRET ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN SEKTÖRLER

Bilgi hizmet faaliyetleri: Yüzde 111,4

Gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri: Yüzde 90,70

İçecek imalatı: Yüzde 79,6

Madencilik ve taş ocakçılığı: Yüzde 76,1

Sigorta ve emeklilik fonları: Yüzde 73,3

ORTALAMANIN ALTINDA KALAN SEKTÖRLER

Eğitim: Ücret bin 10 dolar, artış yüzde 39,8

Bina inşaatı: 766 dolar, artış yüzde 42,8

Giyim eşyası üretimi: 738 dolar, artış yüzde 38

Perakende: 859 dolar, artış yüzde 48,1

#Meslek
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