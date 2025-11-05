TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

500 bin sosyal konut .aşvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak. İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Peki TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ sosyal konutları ödeme planı ve diğer detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da detaylarının açıklandığı "Yüzyılın Konut Projesi`yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara başvurular ne zaman başlayacak?
Başvurular 10 Kasım'da başlayacak Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjan oluşturuldu.
Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan ayrıldı.
Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak.
Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
TOKİ sosyal konutlar için ikamet şartları nelerdir?
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
TOKİ sosyal konutları hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi?
Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.