TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da detaylarının açıklandığı "Yüzyılın Konut Projesi`yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.