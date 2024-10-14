Torba yasada 2000 sonrası kademeli emeklilik var mı? Kademeli emeklilik torba yasada var mı?

2000 2008 ARASI ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?

Yaklaşık 5 milyon kişinin EYT'li olmasından sonra kademeli emekliliğin de torba yasada kanunlaşarak çıkmasını bekleyen milyonlarca çalışan bulunuyor. Ancak şu an için herhangi bir çalışmanın olmadığını söyleyebiliriz. Bakan Işıkhan'ın söz konusu konunun gündemlerinde olmadığını da belirtti. Ayrıca Mehmet Şimşek önderliğindeki sıkı para politikası nedeniyle de hazinenin böyle bir yükün altına girmeyeceği uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.