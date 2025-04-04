Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile’nin yerine Mönchengladbach’ın 32 yaşındaki Fransız golcüsü Alassane Plea’yı hedefliyor. Bu sezon 26 maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Plea için Beşiktaş’ın 23 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor. İşte detaylar.

1 /8 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olması sonucu kupaya veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, odağını gelecek sezonun transfer dönemine çevirdi.



2 /8 "İSTİKRARLI BİR YAPI KURMAK AMACIM"



Beşiktaş'ın çeyrek finalde Göztepe ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz.

3 /8 Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz." dedi.

4 /8 HEDEFTE PLEA VAR



Bu doğrultuda ilerleyen siyah-beyazlılarda yeni sezon forvet transferinde Alessane Plea ismi gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Ciro Immobile'nin yerine Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı.



5 /8 TALİPLERİ VAR

Haberde, deneyimli golcüyle Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den Crystal Palace'ın da bu transfere dahil olabileceği belirtildi.



6 /8 OYUNCUNUN PERFORMANSI



32 yaşındaki Plea Mönchengladbach bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan Alassane Plea'nın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



7 /8 Alassane Plea kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Alassane Plea, kariyerine yerel kulüplerde başladıktan sonra 2009’da Lyon’un altyapısına katıldı, ancak burada fazla süre alamadı. Nice’te geçirdiği dönemde, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında toplam 27 gol ve 9 asist yaparak adını duyurdu.



