Barış zammı

NEOM SC'nin ilgisine rağmen Galatasaray'da kalan Barış Alper Yılmaz, yeni sözleşmeyle ödüllendirildi. 100 milyon TL olan maaşı yıllık 200 milyon TL'ye çıkan genç oyuncu, 200 milyon TL'lik de bonus ve sadakat primine göz kırptı.

1 /8 Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC'nin uzun süre ilgilendiği Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kalmaya karar vermişti.

2 /8 Sarı-kırmızılı takımla bir süre idmanlara çıkmayan ve iki maçta kadroya alınmayan Barış Alper, Eyüpspor maçıyla birlikte taraftarla barışmıştı.

3 /8 Eintracht Frankfurt karşılaşmasında da ilk 11'de oynayan genç futbolcu, yeni sözleşmeyi kaptı.

4 /8 100 milyon TL maaşı bulunan Barış Alper, zamla birlikte 2025-2026 sezonunda 200 milyon TL net maaş kazanacak.

5 /8 Galatasaray, gerçekleşmesi muhtemel bonus maddeleriyle de Barış Alper Yılmaz'ın kontratını süsledi. Buna göre genç oyuncu, belirli sayıda maça çıkması halinde toplam 100 milyon TL daha almaya hak kazanacak.

6 /8 Barış Alper'e 25 milyon TL de sadakat primi verilecek. Ayrıca genç yıldız 20 gole direkt katkı sağlaması halinde 25 milyon TL daha kazanacak.

7 /8 Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maçta mücadele eden Barış Alper, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.