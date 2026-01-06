Yeni Şafak
Dennis Cirkin'in milli takım bilmecesi: 5 ülke arasında seçim yapacak, Türkiye de listede

Dennis Cirkin'in milli takım bilmecesi: 5 ülke arasında seçim yapacak, Türkiye de listede

15:226/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Premier Lig ekiplerinden Sunderland’de forma giyen Dennis Cirkin'in milli takım tercihi büyük merak konusu. 23 yaşındaki sol bekin, aile kökenleri ve doğum yeri nedeniyle tam 5 farklı ülkenin formasını giyme hakkına sahip olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland’in sol beki Dennis Cirkin, dünyanın en ilginç milli takım profillerinden birine sahip oyuncular arasında gösteriliyor.

23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde vereceği milli takım kararıyla yalnızca İngiltere’de değil Avrupa genelinde de yakından takip ediliyor.

Cirkin’in milli takım seçeneklerinden biri Türkiye. Genç oyuncunun babasının Hatay kökenli olması, Türkiye Futbol Federasyonu açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Bu bağ, Cirkin’in ay-yıldızlı formayı tercih edebilme ihtimalini mümkün kılıyor.

Dennis Cirkin’in dedesinin uzun yıllar Azerbaycan’da yaşamış olması, oyuncuya Azerbaycan Milli Takımı kapısını da açtığı belirtildi.

Öte yandan ailesinin kökenlerinin Letonya’ya dayanması nedeniyle Letonya Futbol Federasyonu’nun da genç sol beki ikna etmek için temas halinde olduğu aktarıldı.

2002 yılında Dublin’de dünyaya gelen Cirkin'in, doğum yeri nedeniyle İrlanda Milli Takımı'nı seçme ihtimali de bulunuyor.

Bununla birlikte Londra’da büyüyen ve futbol eğitimini İngiltere’de alan oyuncu, İngiltere alt yaş milli takımlarında forma giymiş olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, İngiltere’yi de güçlü adaylardan biri haline getiriyor.

Önünde 5 seçeneği olan Dennis Cirkin’in hangi milli takımı seçeceği büyük merak konusu.

#Premier Lig
#Sunderland
#Dennis Cirkin
