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Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

16:0210/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş transfer döneminin sona ermesine bir gün kala Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu imza için İstanbul’a gelecek. Bu sezon 3 maça çıkan futbolcu 1 gol kaydetti. Peki, Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar.

Beşiktaş transfer döneminin son gününde yeni transferini duyurdu.


Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo’yu renklerine bağladı. 

Bu sezon Kolombiya 1. Lig ekiplerinden CD La Equidada Seguros formasıyla 3 maça çıkan genç futbolcu 1 gol kaydetti.



Elan Ricardo kimdir?


Elan Ricardo, 20 yaşında bir Kolombiyalı futbolcudur. Ricardo merkez orta saha olarak oynamaktadır ve CD La Equidad takımında forma giydi.  



#Elan Ricardo
#Beşiktaş
#Kolombiya

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