Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

Beşiktaş transfer döneminin sona ermesine bir gün kala Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu imza için İstanbul’a gelecek. Bu sezon 3 maça çıkan futbolcu 1 gol kaydetti. Peki, Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar.

1 /4 Beşiktaş transfer döneminin son gününde yeni transferini duyurdu.



2 /4 Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo’yu renklerine bağladı.

3 /4 Bu sezon Kolombiya 1. Lig ekiplerinden CD La Equidada Seguros formasıyla 3 maça çıkan genç futbolcu 1 gol kaydetti.



