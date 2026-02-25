Yeni Şafak
Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Kasımpaşa maçı sonrasında yıldız oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe’de flaş ayrılık: Kasımpaşa maçı sonrasında yıldız oyuncunun bileti kesildi

25/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray ile puanları eşitleme şansını kullanamadı. Bu maç sonrasında sarı lacivertli takımda flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

A Spor’un Transfermarkt’a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Fred ile yolları ayırma kararı aldı.

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonunda vedalaşılacağı belirtildi.

