Fenerbahçe’de flaş ayrılık: Kasımpaşa maçı sonrasında yıldız oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray ile puanları eşitleme şansını kullanamadı. Bu maç sonrasında sarı lacivertli takımda flaş bir gelişme yaşandı.

1 /4 Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

2 /4 Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

3 /4 A Spor’un Transfermarkt’a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Fred ile yolları ayırma kararı aldı.