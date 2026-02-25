Fenerbahçe’de flaş ayrılık: Kasımpaşa maçı sonrasında yıldız oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile berabere kalarak lider Galatasaray ile puanları eşitleme şansını kullanamadı. Bu maç sonrasında sarı lacivertli takımda flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
A Spor’un Transfermarkt’a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Fred ile yolları ayırma kararı aldı.
Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonunda vedalaşılacağı belirtildi.