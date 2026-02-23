Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldızın yenilen golden sonraki tepkisi şoke etti

22:3423/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler uzatma dakikalarında Asensio'nun golüyle öne geçse de son saniyelerde kalesinde golü gördü. Yenilen gol sonrasında Fenerbahçeli yıldız Guendouzi'nin hareketi sosyal medyada gündem haline geldi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 23. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı Lacivertliler uzatma dakikalarında Asensio'nun golüyle öne geçse de son saniyelerde kalesinde golü gördü. Yenilen gol sonrasında Fenerbahçeli yıldız Guendouzi'nin hareketi sosyal medyada gündem haline geldi. 

Yenilen gol sonrasında Fenerbahçeli yıldız Guendouzi adeta çılgına döndü.

Takım arkadaşlarına 'bitti' şeklinde bir işaret yapan Guendouzi'nin bu hareketi sosyal medyada gündem haline geldi.

Sosyal medyadaki bazı x kullanıcıları Guendouzi'nin "şampiyonluk gitti" söyleminde bulunduğunu iddia etti.

Fransız yıldız, maç sonunda da büyük üzüntü yaşadı.

Domenico Tedesco da Fenerbahçe'de son saniyelerde yenen golden sonra büyük üzüntü yaşadı.

Şampiyonluk yolunda kalan maçlar.

