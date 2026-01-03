Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Futbol dünyasında yüzyılın hamlesi! Sergio Ramos çocukluk aşkını satın alıyor

Futbol dünyasında yüzyılın hamlesi! Sergio Ramos çocukluk aşkını satın alıyor

08:103/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeşil sahaların efsane ismi Sergio Ramos, kariyerine başladığı La Liga devini satın almak için resmi girişimlere başladı. İddialara göre Ramos'un masaya koyduğu teklif, kulübe gelen diğer tüm teklifleri geride bıraktı. İşte detaylar.

Futbol tarihinin efsanelerinden Sergio Ramos, kariyerine başladığı LaLiga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi.


İspanya basınından COPE'nin haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.


Sevilla kulübünün mevcut hissedarlarından Ramos'un teklifine henüz bir geri dönüş gerçekleşmedi.


Öte yandan haberde, Ramos'un teklifinin masaya gelen teklifler arasında en büyük olduğu da ifade edildi. 

#Sergio Ramos
#Sevilla
#İspanya
#La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji hafta sonuna ilişkin hava durumunu yayınladı: 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı