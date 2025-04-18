Galatasaray - Bodrum FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezası bulunan Sallai ve sakatlığı bulunan Jelert mücadelede forma giyemeyecek. Kaan Ayhan'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Bodrum FK'de ise Haqi ve Kerem Yusuf Ersunar sakatlıkları nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Mohamed'in durumu ise şüpheli. Peki, Galatasaray - Bodrum FK maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /10 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.



2 /10 Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.



3 /10 Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.



4 /10 Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.



5 /10 Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

6 /10 Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

7 /10 Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.



8 /10 Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.



9 /10 GALATASARAY’DA BODRUM FK MAÇINDA KİMLER CEZALI VE SAKAT? Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Sallai ve sakatlığı bulunan Jelert mücadelede forma giyemeyecek. Kaan Ayhan'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Bodrum FK'de ise Haqi ve Kerem Yusuf Ersunar sakatlıkları nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Mohamed'in durumu ise şüpheli.

