Galatasaray eski gözdesi için yeniden devrede

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde alamadığı isim için yeniden devrede.
Süper Lig'in 11. haftasında derbide Trabzonspor'u konuk eden ve 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Dev maç sonrası Galatasaray için bir kez daha Strahinja Pavlovic iddiası ortaya atıldı. Sözcü'ye göre sarı-kırmızılılar, Milan'ın 24 yaşındaki stoperi için yeniden nabız yoklayacak.
Haberde Pavlovic'in, Galatasaray'ın aradığı sol ayaklı, fizikli stoper tanımına tam olarak uyduğu belirtildi.
Hatırlanacağı üzere Strahinja Pavlovic yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Milan ile 2028 yazına kadar sözleşmesi ve +1 opsiyonu olan Strahinja Pavlovic, bu sezon ligde ve kupada toplam 11 maça çıkıp 912 dakika süre aldı.