Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu'nun veliahtını buldu. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki gelecek vadeden o ismi renklerine bağladı.
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer için girişimlere devam ediyor.
Önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi transfer etti.
3.Lig ekibi Erzincanspor'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, geleceğe yönelik yatırım yaptı ve 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edilen 19 yaşındaki Ali Efe'ye olumlu rapor verildi ve transfer edildi. Genç oyuncu, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor.
2005 doğumlu yıldız adayının deneyim kazanması için alt liglere kiralanması düşünülüyor.
Ali Efe Çördek kimdir?
6 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Eskişehirspor altyapısında başladı. 2023 yılında Selimiye'den Bulvarspor'a transfer oldu. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan sol ayaklı Ali Efe, 1.78 cm boyunda.