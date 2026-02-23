Yeni Şafak
Galatasaray’dan TFF’ye flaş talep: Yenilgi sonrasında yönetim harekete geçti

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 yenildi. Bu yenilgi sonrasında Galatasaray yönetimi harekete geçti.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının yankıları hala devam ediyor. Mücadelede Galatasaray’ın attığı bir gol VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Daha sonra hem teknik direktör Okan Buruk hem de kulüp bir açıklama yapmıştı.

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Galatasaray, maçlara yabancı hakemin verilmesi için TFF’ye başvuruda bulunacak.

Şampiyonluk yarışının herhangi bir hatayı kaldırmayacağını düşünen sarı kırmızılı yönetimin, bu konuda adım atacağı, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise sadece derbileri kapsayacak bir talepte bulunacağı iddia edildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli camianın isteği üzerine yabancı hakem ataması yapılmıştı. Galatasaray cephesi ise Türk hakemlerine güvendiklerini ifade etmişti.

