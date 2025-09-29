Yeni Şafak
Islıklanan Talisca'dan göndermeli paylaşım

Selman Ağrıkan
15:2729/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Antalyaspor maçında penaltı vuruşu öncesi taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Penaltıdan fileleri havalandıran Talisca, vuruş öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Brezilyalı futbolcu, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı atışlarından yararlanamaması nedeniyle tribünlerden tepki görmüştü.

Anderson Talisca, Antalyaspor maçı sonrası durumu hakkında göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Maçtan fotoğraflarını paylaşan 31 yaşındaki futbolcu, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
