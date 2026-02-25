Juventus maçı için alarm verildi! Galatasaraylı 4 yıldızda büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da, 4 futbolcu için alarm verildi. Sarı kart ceza sınırında bulunan yıldız isimler, sarı-kırmızılı takım tur atlaması halinde bir sonraki maçta oynayamama riskiyle karşı karşıya. İşte detaylar...

1 /5 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafer kazanmıştı.

2 /5 Tur için büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, bu gece saat 23.00'te İtalyan deviyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

3 /5 Galatasaray'da rövanş maçı öncesi 4 yıldız futbolcu kart sınırında bulunuyor.



4 /5 Bu isimler, Juventus maçında kart görmesi halinde tur atlanılması durumunda son 16'da muhtemel rakipler Liverpool ya da Tottenham'la oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.