Juventus maçı için alarm verildi! Galatasaraylı 4 yıldızda büyük tehlike

09:2725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da, 4 futbolcu için alarm verildi. Sarı kart ceza sınırında bulunan yıldız isimler, sarı-kırmızılı takım tur atlaması halinde bir sonraki maçta oynayamama riskiyle karşı karşıya. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafer kazanmıştı.

Tur için büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, bu gece saat 23.00'te İtalyan deviyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

Galatasaray'da rövanş maçı öncesi 4 yıldız futbolcu kart sınırında bulunuyor.


Bu isimler, Juventus maçında kart görmesi halinde tur atlanılması durumunda son 16'da muhtemel rakipler Liverpool ya da Tottenham'la oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Noa Lang, Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs kart sınırında bulunan oyuncular...



