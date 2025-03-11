Mertens’in kulübedeki sırrı çözüldü: Neden oynamıyor?

Galatasaray’da son haftalarda maçlara yedek olarak başlayan Dries Mertens’in neden oynamadığı belli oldu. İlk 11’de takımın vazgeçilmez parçalarından biri olan tecrübeli isim son 3 lig maçına yedek olarak başladı. Belçikalı yıldızın hamle oyuncusuna dönüşmesiyle ilgili spekülasyonlar artarken gerçek sebep teknik bir tercih değil, bambaşka bir durum olarak ortaya kondu. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens sezona iyi bir giriş yapsa da Süper Lig'deki son 3 maçta kulübeye hapsoldu.
Fenerbahçe derbisiyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yedek soyunan Mertens, derbide 12, Kasımpaşa maçında sadece 1 dakika süre alırken Alanyaspor'a karşı ise sahaya çıkamadı.
Mertens'ten bir anda vazgeçilmesi futbol otoritelerinin de konuyu sorgulamasına neden oldu. Birçok yorumcu Alanyaspor maçı sonrası Mertens'i işaret ederek, Belçikalı yıldızın neden oynamadığına vurgu yaptı.
Genel kanı ise Belçikalının ilerleyen yaşı ve fiziksel düşüşünden dolayı hamle oyuncusuna dönüştüğünden yanaydı.
Öte yandan Mertens'in neden oynamadığı da belli oldu.
Milliyet'in haberine göre Mertens taktik kurbanı oldu.
Alanyaspor maçında 47. dakikada ısınmaya gönderilen Mertens, art arda gollerin gelmesiyle oyuna alınmadı.
Okan Buruk'un, Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceğini düşündüğü için skorun gelmesiyle yıldız futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçtiği ifade edildi.