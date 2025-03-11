Mertens’in kulübedeki sırrı çözüldü: Neden oynamıyor?

Galatasaray’da son haftalarda maçlara yedek olarak başlayan Dries Mertens’in neden oynamadığı belli oldu. İlk 11’de takımın vazgeçilmez parçalarından biri olan tecrübeli isim son 3 lig maçına yedek olarak başladı. Belçikalı yıldızın hamle oyuncusuna dönüşmesiyle ilgili spekülasyonlar artarken gerçek sebep teknik bir tercih değil, bambaşka bir durum olarak ortaya kondu. Detaylar haberimizde.

1 /8 Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens sezona iyi bir giriş yapsa da Süper Lig'deki son 3 maçta kulübeye hapsoldu.

2 /8 Fenerbahçe derbisiyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yedek soyunan Mertens, derbide 12, Kasımpaşa maçında sadece 1 dakika süre alırken Alanyaspor'a karşı ise sahaya çıkamadı.



3 /8 Mertens'ten bir anda vazgeçilmesi futbol otoritelerinin de konuyu sorgulamasına neden oldu. Birçok yorumcu Alanyaspor maçı sonrası Mertens'i işaret ederek, Belçikalı yıldızın neden oynamadığına vurgu yaptı.



4 /8 Genel kanı ise Belçikalının ilerleyen yaşı ve fiziksel düşüşünden dolayı hamle oyuncusuna dönüştüğünden yanaydı.



5 /8 Öte yandan Mertens'in neden oynamadığı da belli oldu.



6 /8 Milliyet'in haberine göre Mertens taktik kurbanı oldu.



7 /8 Alanyaspor maçında 47. dakikada ısınmaya gönderilen Mertens, art arda gollerin gelmesiyle oyuna alınmadı.

