Mourinho'nun çocukla diyaloğu dikkat çekti: Param yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğünü sonrası bir çocukla girdiği diyalog dikkat çekti. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldı.
Düğün çıkışı görüntülenen Mourinho'nun kendisinden para isteyen bir çocukla yaptığı konuşma dikkat çekti.
NTV Spor'da yer alan habere göre Mourinho, düğün çıkışında arabasına doğru giderken yanına bir çocuk yaklaştı.
Çocuğa eğilerek onu dinleyen Mourinho, çocuğun para istemesi sonrası "Param yok" cevabını verdi.
Daha sonra arabasına binen Jose Mourinho alandan uzaklaştı.
Kendine has üslubu ile verdiği demeçlerle her zaman gündem olmayı başaran Jose Mourinho'nun çocukla girdiği bu diyalog da sosyal medyada çok konuşuldu.