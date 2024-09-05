|
Spor

Mourinho'nun çocukla diyaloğu dikkat çekti: Param yok!

09:21 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:42 - 5/09/2024 Perşembe
Diğer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğünü sonrası bir çocukla girdiği diyalog dikkat çekti. İşte yaşananlar...

1/ 6

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldı.





2/ 6

Düğün çıkışı görüntülenen Mourinho'nun kendisinden para isteyen bir çocukla yaptığı konuşma dikkat çekti.




3/ 6

NTV Spor'da yer alan habere göre Mourinho, düğün çıkışında arabasına doğru giderken yanına bir çocuk yaklaştı.



4/ 6

Çocuğa eğilerek onu dinleyen Mourinho, çocuğun para istemesi sonrası "Param yok" cevabını verdi.

5/ 6

Daha sonra arabasına binen Jose Mourinho alandan uzaklaştı.



6/ 6

Kendine has üslubu ile verdiği demeçlerle her zaman gündem olmayı başaran Jose Mourinho'nun çocukla girdiği bu diyalog da sosyal medyada çok konuşuldu.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Düğün
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? Türkiye satış fiyatı belli oldu mu?