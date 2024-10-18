Mourinho’nun Samsunspor planı belli oldu: ‘Orta yaptırmayın’

Dünyaca ünlü teknik adam, savunmada da sağlam duran rakip karşısında hızlı ve direkt hücumlarla sonuca gitmeyi planlıyor. Ayrıca Dzeko ve En-Nesyri'nin hava toplarındaki üstünlükleriyle indirecekleri uzun paslar da önemli olacak.



