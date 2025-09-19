Yeni Şafak
Okan Buruk Alman gazeteciyi susturdu: O soruya sert yanıt!

Okan Buruk Alman gazeteciyi susturdu: O soruya sert yanıt!

19/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Temsilcimiz Galatasaray dün akşam Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Okan Buruk Alman gazetecinin sorduğu soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar maçtan 5-1 yenik ayrılırken, Okan Buruk basın toplantısında açıklamalar yaptı.





Öte yandan basın toplantısında Alman gazetecinin Leroy Sane sorusuna Okan Buruk'un verdiği cevap dikkat çekti.



Alman gazeteci, Nagelsmann'ın "Leroy Sane'yi daha düşük seviyeli bir lige gittiği için kadroya almadık" sözlerini hatırlattı.



Okan Buruk ise buna "Ona bakarsanız Almanya da Slovakya'ya kaybetti. Kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde Slovakya'ya yenilebiliyorsunuz" cevabını verdi.



Okan Buruk'un bu yanıtı sosyal medyada viral oldu.



