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Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç: Büyük hata pahalıya patladı

Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç: Büyük hata pahalıya patladı

17:397/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk karşılaşmasında Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp kaydetti. Karagümrük-Rizespor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karagümrük, 1-0 kazanarak grup aşamasına üç puanla başladı.

86'ncı dakikada Rizespor'un savunmasında gelen hata sonrası topu kapan Karagümrüklü Ahmet Sivri karşı karşıya pozisyonda pasını verdi. Çağtay Kurukalıp boş kaleye topu gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, grup aşamasına üç puanla başladı.

KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Çaykur Rizespor
#Fatih Karagümrük
#Ziraat Türkiye Kupası

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