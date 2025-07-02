Yıldız ismin menajeri açıkladı: Galatasaray'dan ayrılacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşirken yıldız ismin menajerinden bir son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun başına Atalanta'ya kiralanan, devre arasında ise Fiorentina'yla anlaşan Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılara geri döndü.
NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen İtalyan futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli geride kalan sezon ve oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu.
Claudio Vigorelli, Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada Zaniolo'nun geride kalan sezonu için, "Biraz çelişkili bir yıldı. Bir projeye başladık, ocak ayında takım değiştirdik ve birkaç nedenden dolayı işler iyi gitmedi. En önemlisi Raffaele Palladino'nun şubat ayında yaptığı değişikliklerdi. Geride bırakmamız gereken bir yıl, yeni sezonu düşünelim." dedi.
"Zaniolo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?" sorusunu ise Vigorelli şöyle yanıtladı, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun. O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına."
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon 36 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti.