Yıldız ismin menajeri açıkladı: Galatasaray'dan ayrılacak

"Zaniolo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?" sorusunu ise Vigorelli şöyle yanıtladı, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun. O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına."







