BİLSEM öğrencileri, ayağı kopan horoz için protez yaptı

Çubuk BİLSEM Müdür Yardımcısı Yener Özoğuz da projenin eğitimde uygulamalı bilimin önemi açısından örnek model olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





"Her ne kadar horozumuz için küçük bir adım gibi görünse de öğrencilerimizin bilimsel süreci deneyimlemeleri, sosyal sorumluluk geliştirmeleri açısından büyük kazanım oldu. Amacımız zaten toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmek."