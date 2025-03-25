10 yıllık Meşk geleneği

‘’Meşk bizim geleneğimizde vazgeçilmez bir mûsikî eğitim sistemi. Bu sebeple bizde bu geleneği yaşatmak maksadıyla 10 yılı aşkın süredir bu geleneği Ankara’da devam ettiriyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan Genç TDV’de de her ayın son cuması yaptığımız meşklerde farklı repertuvarlar ve makamlarda eserler hazırlanmakta, hânende ve sâzendeler tarafından icrâ edilmektedir. Son Cuma herkesi bu mûsikî meclisine davet ediyoruz."