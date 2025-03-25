10 yıllık Meşk geleneği

Doç. Dr. Asım Akkuş.
Türk Tasavvuf Mûsikîsinin Klasik Üslûp ile bestelenmiş eserlerini gençler ile buluşturan Doç. Dr. Asım Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Hizmetleri ile her ayın son Cuma günü ‘Meşk’ organizasyonu düzenliyor. Akkuş öğrencileri ile birlikte şarkıları seslendirerek gençlerin dinletisine sunuyor. Akkuş, ‘’’Meşk bizim geleneğimizde vazgeçilmez bir mûsikî eğitim sistemi. Bu geleneği yaşatmak maksadıyla 10 yılı aşkın süredir bu geleneği Ankara’da devam ettiriyoruz’’ dedi.
Ankara Hacı Bayram’da bulunan Genç TDV konağında her ayın son cuması ‘Meşk dinletisi’ için bir araya gelen gençlerle doluyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asım Akkuş tarafından söylenen şarkılar ile şarkılar bir araya gelen gençler doyasıya eğleniyor.
10 YILLIK GELENEĞİ YAŞATIYORUZ
10 YILLIK GELENEĞİ YAŞATIYORUZ
Meşk hakkında bilgi veren Akkuş,
‘’Meşk bizim geleneğimizde vazgeçilmez bir mûsikî eğitim sistemi. Bu sebeple bizde bu geleneği yaşatmak maksadıyla 10 yılı aşkın süredir bu geleneği Ankara’da devam ettiriyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan Genç TDV’de de her ayın son cuması yaptığımız meşklerde farklı repertuvarlar ve makamlarda eserler hazırlanmakta, hânende ve sâzendeler tarafından icrâ edilmektedir. Son Cuma herkesi bu mûsikî meclisine davet ediyoruz."
dedi.
YENİ ALDÜM YAYINDA
YENİ ALDÜM YAYINDA
Repertuvarına yeni eserler kazandırdığını belirten Akkuş, 7 eserden oluşan Türk Tasavvuf Musikisi albümü oluşturduğunu açıkladı. Akkuş,
‘’Türk Tasavvuf Mûsikîsinin Klasik Üslûp ile bestelenmiş eserlerinden oluşan ‘’Kadîm’’ albümü tarafınmdan hazırlanmış olup içerisinde Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin Hisâr Makamında Tevşihi, Zekâi Dede Efendi’nin Ferâhnâk Makamında İlâhisi, Şehzâde Seyfettin Efendi’nin Ferâhfezâ Makamında İlâhisi, Sebilci Hüseyin Efendi’nin Hicaz Makamındaki Tevşihi, Manisalı Asım Molla Efendi’nin Nihâvend Makamındaki İlâhisi gibi kadîm besteleri içerisinde ihtiva ettik. Buna ilâveten günümüz bestekârlarından önemli eserlere imza atan Mustafa Hakan Alvan’ın Hüzzam makamındaki Şuğulünü ve İsa Nessim Enver’in Bayatî Makamındaki Şuğulünü de Asım Akkuş icrâ edildi. Ali Feyzi Uysal, Salih Bülbül, Furkan Ün, Ahmet Akkaya, Ebubekir Tanrıkulu, Mahmud Sami Selek, Alper Üsküplü, Süleyman Cihad Gül isimli öğrencilerinden oluşturduğu koro ekibe de albümde yer aldı. İdris Eren Tatlı’nın Müzik yönetmenliğini yaptığı ‘’Kadîm’’ albümünde Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Hâfız Alpcan Çelik de kaside okumuştur. Albüm tüm müzik platformlarında yayımlanmaktadır’’
açıklamasında bulundu.
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