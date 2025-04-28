15 bin bina incelendi 1.025’i az hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan’da İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini, şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.





12 BİN 398 HASARSIZ

Açıklamada, Bakan Kurum'un hasar tespit çalışmalarına ilişkin, “İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik” değerlendirmesine yer verildi.





DÖNÜŞÜMDEN KORKMAYIN

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdüklerini hatırlattı. Kentte 41 bin konut ve iş yerinin projesinin ise devam ettiğini aktaran Kurum, “Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın” ifadelerini kullandı.





74 bin kişi okullara sığındı

Depremin ardından İstanbul'da 74 bin 11 kişi okullarda barındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtığını, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkânı, 74 bin 11 kişiye barınma imkânı sunulduğunu bildirdi. Yentür, sosyal medya paylaşımında, “Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir.” ifadelerini kullandı.







