15 cesur yürek daha Türkiye’de

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail’in saldırısına uğrayan aktivistlerden 131’i daha terör devletinden sınır dışı edildi. 131 aktivist dün kara yoluyla Ürdün’e geçti. Dünkü grupta, İsrail’de kalan 15 Türk aktivist de yer aldı. Türk aktivistler, Amman Büyükelçiliği'nin rehberliğinde Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Türk aktivistler, Ürdün’den Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı. 16.35'te hareket eden Türk Hava Yolları (THY) uçağı saat 18.50'de İstanbul'a indi. Cesur yürekler havalimanında aileleri ve yakınları tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

57 KİŞİYİ 12 METREKAREYE SIKIŞTIRDILAR

Sumud Filosu’nun amiral gemisi olan Alma ile yolculuğa çıkan Aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, eşiyle katıldığı seferin ardından Atina’da gözaltına alınıp sınır dışı edildi. İstanbul’a dönen Ordu, “Basit bir ilaç istedik diye 57 kişiyi 12 metrekarelik bir kafese tıktılar. Güneş altında saatlerce tuttular, köpeklerle geldiler, biber gazıyla tehdit ettiler” dedi.

Adagio Gemisi’ndeki Türk Aktivist Zeynel Abidin Özkan, “Sivil insanlar üzerine düşeni yaptı. Artık devletler bu sürece el atmalı. İsrail Gazze’ye soykırım uyguladığı sürece, ona havada, denizde, karada tam bir abluka ve ambargo uygulanmalı ki bu zulüm dursun” dedi.

ADLİ TIP'TA İFADE VERDİLER

Aktivistler, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi.







