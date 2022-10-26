17 ilde ilk temeller atıldı: Yeni bir şehircilik atılımını başlattık

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde ilk temel atıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sincan Lale Meydanı'nda "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girdiğini hatırlatan Erdoğan, köylerden ilçe ve il merkezlerine, bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca, ortaya gecekonduların ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanlarının çıktığını söyledi.

DEPREMDE YÜREKLER AĞZA GELİYOR

Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken, diğer yandan inşa edilen yapıların teknik kontrolünün yapılamadığına dikkati çeken Erdoğan, bu sağlıksız yapılaşma nedeniyle her depremde yüreklerin ağza geldiğini, nice insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

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NEREDEN NEREYE!

Yaşanılan her deprem, sel ve heyelan felaketinin bu gerçeği yüze çarptığını dile getiren Erdoğan, yakın tarihin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da millete talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzının yeteri kadar sunulamadığına işaret etti. Erdoğan, “Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı neydi biliyor musunuz? 43 bin. Biz, bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye” dedi.

2028’E KADAR 500 BİN

Türkiye ekonomisinin proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacağını belirten Erdoğan, “İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka, sabah başka, yalan yok, ne dediysek o, bugüne kadar ne dediysek o. TOKİ'nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz, bunları hep görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Temel atma töreninin, Malatya ve Elazığ depremlerinin üçüncü, İzmir depreminin ikinci yılında yapılıyor olmasının da ayrıca anlam taşıdığını dile getiren Erdoğan, “Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz” diye konuştu.

VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Ülkenin yönetimine talip olarak yola çıkarken “Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dediklerini hatırlatan Erdoğan, 20 yılda her alanda ülkeye asırlık hizmet, eser kazandırarak millete verdikleri sözü tuttuklarını söyledi. Erdoğan, “Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık ve bunu iddiayla söylüyoruz” dedi.

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8 milyon başvuru

Erdoğan, “Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir” diyerek, projeyi açıkladıkları tarihten sadece 40 gün sonra yaptıkları bu temel atma töreninin de millete olan taahhütleri konusundaki hassasiyetlerinin yanında iş yapma kapasitelerinin büyüklüğünü de gösterdiğini vurguladı.

İlk etapta 5 bin 615 konut

Sosyal konut projesinde ilk etapta Ankara’da 2 bin 171, Zonguldak’ta 595, Kırşehir’de 458, Kahramanmaraş’ta 210, Aydın’da 265, Bolu’da 206, Konya’da 206, Afyonkarahisar’da 364, Diyarbakır’da 158, Uşak’ta 158, Erzurum’da 158, Muğla’da 154, Yozgat’ta 141, Manisa’da 78, Amasya’da 87, Tunceli’de 118 ve Elazığ’da 88 konut olmak üzere toplam 5 bin 615 konut inşa edilecek.

Tek kat veya zemin artı bir kat

Vatandaşların konut, arsa ya da iş yeri alarak bu atılıma ortak olabileceğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “TOKİ’nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlarımızdan dileyenler yine TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek. Tek kat veyahut da zemin artı bir kat. İstediğin gibi evini yapacaksın, altyapı bizden.”

Şehit ve gazilerin adları yaşatılacak

Yeni projeleri mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planladıklarını belirten Erdoğan, “Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde, konut alanlarında tüm bu güzellikler, bu muhabbetler, bu keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız, kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak” dedi.

Özel sektörü de harekete geçirdi

Son kampanyayla TOKİ vasıtasıyla millete sunulan konut sayısının 2 milyona yükseltildiğini söyleyen Erdoğan, “Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizde 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sürdüreceğiz

Ülkenin 450 ayrı noktasında yürüttükleri millet bahçeleri projeleriyle her yaştan insana yeni nefes alanları, hayat alanları açtıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunların hepsi şehircilik alanında yaptığımız çalışmalar. Eğitimde, sporda, sosyal desteklerde durum aynı. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, sanayide, tarımda durum aynı. Bir de bu CHP’ye bir sorun. Siz ne yaptınız, ne yaptın? Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Dünyadaki krizlerin hayat pahalılığı olarak tezahür eden olumsuz etkilerini de ancak ortadan biz kaldırırız. Dikkat ederseniz Türkiye’yi ekonomik bakımdan geliştirecek, insanlarımızın sıkıntılarına çözüm getirecek programı, hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz.”

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BÜYÜYEREK DEVAM EDİYORUZ

Erdoğan, 28 Ekim’de Ankara Spor Salonu’nda “Türkiye Yüzyılı Vizyonu”nu açıklayacağını hatırlatarak, “Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye’nin büyüyerek, güçlenerek yoluna devam edebilmesi bu sayededir. İnşallah 2023’te milletimizin desteğini tekrar alarak, Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sürdüreceğiz” dedi.

İngiltere Kralı 3. Charles

Kral Charles ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İngiltere ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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