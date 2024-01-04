250 adayı açıklayacak

CHP, 31 Mart için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) Adana, Mersin, Antalya, Aydın ve Kocaeli’nin de bulunduğu 250’ye yakın adayın daha belirlenmesi bekleniyor. PM’deki kritik başlıklardan biri de İzmir’in durumu olacak. Toplantıda İzmir’de görevlendirilen heyetlerin raporları ve burada çıkan isimler ele alınacak. PM’de İzmir’in ayrı görüşülmesi beklenirken, herhangi bir aday açıklaması yapılmayacak. Ocak ayının sonlarına doğru açılanacak İzmir için değişim rüzgârı çok sert esecek. İzmir’de başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere birçok ilçede belediye başkanının değişmesi bekleniyor.

İLÇE ADAYLARI KONUŞULACAK

İstanbul ile Ankara’nın ilçelerinin adayları da PM’de değerlendirilecek. Adayların açıklanacağı yerler arasında İstanbul’da 23, Ankara’da ise 10’a yakın ilçenin yer alması öngörülüyor. Ancak PM’nin ardından İstanbul’un ilçeleri için açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isteği ise lansmanı kendisinin yapması. PM sonrası adaylar açıklanacağı, lansmanın ise 5 Ocak’ta İmamoğlu ile birlikte olabileceği belirtiliyor.

ELİNDEKİ İLÇELER AÇIKLANMAYACAK

İstanbul’da CHP yönetimindeki 14 ilçenin adaylarının ise ocak ayının ikinci bölümünde açıklanacağı ifade ediliyor. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Büyükçekmece’de mevcut isimlerle devam edilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Maltepe, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Avcılar, Esenyurt ve Adalar’da ise yeni adaylarla devam edileceği ifade edilirken Sarıyer ve Ataşehir’in durumunun önümüzdeki haftalarda netleşeceği ifade ediliyor. Ankara’da ise Çankaya bu ilçeler ile birlikte açıklanacak.

Şimdi de Özel’i ziyaret edecek

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı anılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret edecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası iş birliği senaryolarının ele alınması bekleniyor. İnce’nin talebi üzerine planlanan ziyaretin nezaket amaçlı olduğu belirtildi. İnce 3 hafta önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. İnce’nin ismi CHP’nin değişmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi için konuşuluyordu.























