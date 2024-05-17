28 Şubat’ın baş mimarları Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında olduğu 14 ‘postmodern’ darbecinin müebbet hapis cezası 2021 yılında onanmıştı. Yargıtay’ın bu kararıyla hükmen rütbeleri sökülen 14 kişi, ‘er’ statüsüne inmişti. “Bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat’ın beyin takımı, cezaevine konulmuştu.
28 Şubat sanıklarına 'yaşlılık ve sağlık' affı
28 Şubat davası sanıklarının cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla affedildi.
Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak ve Aydan Erol.
Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna ve Abdulhekim Yılmaz.