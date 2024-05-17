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28 Şubat sanıklarına af: Çevik Bir ile Çetin Doğan 'yaşlılık ve hastalık' nedeniyle tahliye edilecek

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 28 Şubat davasında hüküm giyen Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Aydan Erol gibi isimlerin de yer aldığı tutukluların, 'sürekli hastalık ve kocama hali' nedeniyle cezaları affedildi.

Hüseyin Berk
00:10 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:47 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çevik Bir - Çetin Doğan
Çevik Bir - Çetin Doğan

28 Şubat’ın baş mimarları Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın da aralarında olduğu 14 ‘postmodern’ darbecinin müebbet hapis cezası 2021 yılında onanmıştı. Yargıtay’ın bu kararıyla hükmen rütbeleri sökülen 14 kişi, ‘er’ statüsüne inmişti. “Bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat’ın beyin takımı, cezaevine konulmuştu.

28 Şubat sanıklarına 'yaşlılık ve sağlık' affı

28 Şubat davası sanıklarının cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla affedildi.

Resmi Gazete'de yer alan ve
'sürekli hastalık ve kocama hali' nedeniyle alınan karar ile birlikte tahliye olacak isimler şöyle:

Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak ve Aydan Erol.

Af kararı alınan diğer isimler ise şöyle:

Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna ve Abdulhekim Yılmaz.


#Çevik Bir
#Fevzi Türkeri
#Recep Tayyip Erdoğan
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