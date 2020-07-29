320 yerel medya kuruluşundan Şener’e destek: Ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız​

320 yerel medya kuruluşu olarak gazetelerimiz ve televizyon ekranlarımız Nedim Şener kardeşimize açıktır diyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi:
- "Bu ülkede sosyal medya üzerinden ülkemizin güvenliğini tehdit edenler var. Çocuklarımızın zihinlerini esir almaya çalışan youtebu kanalları var. Onların derdi bu ülkeyi zihnen işgal etmektir. Nedim Şener bu kökü dışarıda medya mensuplarına karşı vatan dediği için linçe uğruyor. Bizler Anadolu Yayıncıları olarak Ayasofya’nın açılmasını da Nedim Şener’i de destekliyoruz."
'Sosyal Medya Düzenlemesini destekliyoruz'
Mecliste görüşülen sosyal medya yasasına destek veren Burhan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
- ”Sosyal medya üzerinden insanlarımız yalan ve iftiraya maruz kalmaktadır. Sosyal Medya alanlarının denetlemesi gerekir. Biz kapatmaya karşıyız. Biz denetim istiyoruz. Denetleme yapılmazsa ülkemizin milli güvenliği tehdit altına girecektir. 5 yıl sonra ülkemizde gençlerimizin ne yiyeceğine, neye inanacağına bu alanlar karar verecektir. O nedenle denetim altına alınmalıdır.”