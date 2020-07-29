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Gündem 320 yerel medya kuruluşundan Şenere destek Ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şenerin yanındayız
POLİTİKA

320 yerel medya kuruluşundan Şener’e destek: Ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız​

320 yerel medya kuruluşundan Şener’e destek: Ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız

Son günlerde gazeteci-yazar Nedim Şener’e yönelik başlatılan linç kampanyasına Anadolu medyası tepki gösterdi. Nedim Şener’in Ayasofya Cami Kebirinin açılışına katılması ve Cuma Namazı kılması nedeniyle hedef gösterildiğini belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan” Bizler milli ve yerli duruş gösteren Nedim Şener’in yanındayız. Mandacı ve darbeci bazı medya mensupları, sosyal medya hesapları bu ülkeye düşmandır. Onlar İngiliz Uşaklığı, Amerikan Uşaklığı yaparlar. Bizi kimse bir milim geri götüremez. İstedikleri kadar aleyhte yayın yapsınlar. Bizler vatan diyen, bayrak diyen, ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci-yazar Nedim Şener
Gazeteci-yazar Nedim Şener

320 yerel medya kuruluşu olarak gazetelerimiz ve televizyon ekranlarımız Nedim Şener kardeşimize açıktır diyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi:

  • "Bu ülkede sosyal medya üzerinden ülkemizin güvenliğini tehdit edenler var. Çocuklarımızın zihinlerini esir almaya çalışan youtebu kanalları var. Onların derdi bu ülkeyi zihnen işgal etmektir. Nedim Şener bu kökü dışarıda medya mensuplarına karşı vatan dediği için linçe uğruyor. Bizler Anadolu Yayıncıları olarak Ayasofya’nın açılmasını da Nedim Şener’i de destekliyoruz."

'Sosyal Medya Düzenlemesini destekliyoruz'

Mecliste görüşülen sosyal medya yasasına destek veren Burhan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • ”Sosyal medya üzerinden insanlarımız yalan ve iftiraya maruz kalmaktadır. Sosyal Medya alanlarının denetlemesi gerekir. Biz kapatmaya karşıyız. Biz denetim istiyoruz. Denetleme yapılmazsa ülkemizin milli güvenliği tehdit altına girecektir. 5 yıl sonra ülkemizde gençlerimizin ne yiyeceğine, neye inanacağına bu alanlar karar verecektir. O nedenle denetim altına alınmalıdır.”
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