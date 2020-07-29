320 yerel medya kuruluşundan Şener’e destek: Ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız​ 320 yerel medya kuruluşundan Şener’e destek: Ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız Son günlerde gazeteci-yazar Nedim Şener’e yönelik başlatılan linç kampanyasına Anadolu medyası tepki gösterdi. Nedim Şener’in Ayasofya Cami Kebirinin açılışına katılması ve Cuma Namazı kılması nedeniyle hedef gösterildiğini belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan” Bizler milli ve yerli duruş gösteren Nedim Şener’in yanındayız. Mandacı ve darbeci bazı medya mensupları, sosyal medya hesapları bu ülkeye düşmandır. Onlar İngiliz Uşaklığı, Amerikan Uşaklığı yaparlar. Bizi kimse bir milim geri götüremez. İstedikleri kadar aleyhte yayın yapsınlar. Bizler vatan diyen, bayrak diyen, ezan diyen, cumhuriyet diyen Nedim Şener’in yanındayız” diye konuştu.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2020, 11:30 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2020, 11:31 Yeni Şafak