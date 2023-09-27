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38 ilçeyi kazanamadık: Mahcup ettin Canan!

İstanbul’da kongreye tek liste ile gitmek isteyen Kılıçdaroğlu, şimdiden iki aday çıkınca çözümü tarafsızlık mesajı vermekte buldu. Aday seçimi Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nun da arasını açtı. Kılıçdaroğlu’nun Selçuk Sarıyar’ı öneren Kaftancıoğlu’na, “Canan diretiyorsun. 38 ilçeyi kaybetmişsin. Resmen beni belediye başkanlarına mahcup ettin” dediği öğrenildi.

Nur Banu Aras
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Canan Kaftancıoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu - Canan Kaftancıoğlu

CHP’de 8 Ekim’de yapılacak İstanbul İl Kongresi için baş döndüren trafik yaşanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun adayının Selçuk Sarıyar olduğu bildiriliyor. Daha önceki kurultayda Kaftancıoğlu’na karşı aday olan ve yarıştan çekilen Cemal Canpolat da bugün yarışa katılacak. Değişimcilerin adayı ise 27 ilçenin desteğini alan Özgür Çelik.


SARIYAR’I YENİDEN ÖNERDİ

Pazartesi günü Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ziyaretinde Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’nın Kılıçdaroğlu’na yeniden Genel Merkez’in adayı olarak Selçuk Sarıyar ismini önerdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun da, “Kimi çıkarırsanız çıkarın hayırlı olsun. Ben kavgada taraf olmuyorum” dediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na “Canan diretiyorsun diretiyorsun Selçuk’u ben de seviyorum. Sen 39 ilçede bir tane ilçe kazanmışsın 38 ilçeyi kaybetmişsin resmen beni belediye başkanlarına mahcup ettin” dediği öğrenildi.


TOPRAK İKNA EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da tarafsız kalmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Kılıçdaroğlu’nu arayan Battal İlgezdi’nin ekibinden bir isim, genel merkezin Çelik’i destekleyip desteklemediğini sordu. Kılıçdaroğlu ise Çelik için “Benim adayım değil. İstiyorsa adaylığını açıklasın” cevabını verdi. Cumartesi günü de İstanbul delegesi üzerinde etkili olan Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin bir araya geldiği ve görüşmede Toprak’ın il başkanlığına aday olmama konusunda ikna edildiği öğrenildi.


#politika
#CHP
#Canan Kaftancıoğlu
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