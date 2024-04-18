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41 İlde eş zamanlı 'NARKOÇELİK-12' operasyonları: 268 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı düzenlenen “NARKOÇELİK-12” Operasyonlarında; 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 268 şüpheli de yakalandı.

Kenan Biter
08:18 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:45 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Narkoçelik operasyonundan görüntüler
Narkoçelik operasyonundan görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.


558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldı.


#NARKOÇELİK-12
#Operasyon
#Uyuşturucu madde
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