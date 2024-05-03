|
Gündem

77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği operasyonu: 156 şüpheli yakalandı

77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Kenan Biter
08:10 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 08:26 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
“SİBERGÖZ-37” operasyonlarından görüntüler
“SİBERGÖZ-37” operasyonlarından görüntüler

77 ilde "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında "Sibergöz-37" operasyonları düzenlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çanakkale ve Mersin'in bulunduğu 77 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi.



77 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı.


Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.


#SİBERGÖZ-37
#çocuk müstehcenliği
#Taciz
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri