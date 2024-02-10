MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte CHP’ye tepki gösterdi. Çağlayan Adliyesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin CHP'yi işaret eden Bahçeli, “CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP, ‘DEM’lenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüş. Çağlayan Adliyesi'ne saldıran 2 teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis'te okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

AYM KAOS ÜRETİM MERKEZİ

AYM’ye de sert tepki gösteren Bahçeli, “AYM, milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez! Verdiği skandal hak ihlalleri kararlarıyla iç huzuru ve barış ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR BEY ÇUVALLADI

Türkiye’ye operasyon çekildiğini kaydeden Bahçeli, “Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart'ta operasyon maşalarına hesap sorulacaktır. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. DEM, CHP'yi tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacaktır.

1 Nisan'da ‘DEM’lenen değil, devleşmiş bir Türkiye'ye uyanacağız” diye konuştu.

9 maddelik çağrı

MHP Lideri Bahçeli, 9 başlık altında gündeme alınması gerek konuları da şöyle sıraladı:

* Yeni bir anayasa yazılmalıdır.

* Devlet ve toplum düzenini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tam manasıyla uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

* Nimet ve külfet dengesini isabetle kuracak bir vergi reformu hayata geçirilmelidir.

* Büyükşehir Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Köy Kanunu ihtiyaçlar ve idarenin bütünlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır.

* Terörle mücadeleye eklemlenen ve bölücülüğü etkisiz haline getirecek milli bir strateji oluşturulmalıdır.

* Toplumsal şiddete sıfır tolerans gösterecek bir mücadele planı hazırlanmalıdır.

* Etik ve ahlaki ilkeleri kapsamında toplumsal yozlaşmaya sebep olan sosyal medya başta olmak üzere, dizi, filmlere ekonomik sömüreç çarkını döndüren fırsatçılara, inanç istismarına çanak tutan merdiven altı yapılara etkin denetimler uygulanmalıdır.

* Başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin altyapıları güvenli hale getirilmeli ve mevcut riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmelidir.

* Devlete yuvalanan, varlığımızı ve birliğimizi riske atan hala aktif olan FETÖ benzeri her türlü yapının kararlılıkla üstüne gidilmelidir







