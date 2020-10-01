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POLİTİKA

AB’ye Akdeniz mektubu: Barış ve istikrarın hüküm sürdüğü bir iş birliği bölgesi olmasını arzu ediyoruz

AB’ye Akdeniz mektubu: Barış ve istikrarın hüküm sürdüğü bir iş birliği bölgesi olmasını arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin liderleri ve AB kurumlarının başkanlarına Doğu Akdeniz mektubu gönderdi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir sınamayla karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Politikamızın iki ana hedefi var. Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının hakça ve adil biçimde sınırlandırılması ve kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasıdır. İkinci hedefimiz KKTC’nin hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir. Önümüzdeki 10 yıl, insanlığın kaderini tayin edecek” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 75’inci Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi”ne bir video mesaj gönderdi.

MİRAS DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİ

İnsanlık olarak küresel ölçekte zorlu ve sancılı bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, “Bir taraftan son asrın en büyük sağlık krizlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan da salgının menfi etkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek
OYNAT 04:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022'de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var.' dedi.


Salgının aynı zamanda insanlara biyolojik çeşitliliği korumanın, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmanın önemini de gösterdiğini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, “İçinde hayatımızı devam ettirdiğimiz tabiat, atalarımızın bize bir mirası değil çocuklarımızın emanetidir. Salgın sonrasında insanlığın ekonomik ve sosyal adaletle birlikte bu konuda da gereken dersleri çıkaracağına inanıyorum.” değerlendirmesi yaptı.

CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK

Farklı 3 iklim kuşağı ve 3 biyocoğrafi alan üzerinde yer alan Türkiye’nin oldukça zengin bir doğal habitat çeşitliliği bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin sadece kıtaların ve kültürlerin değil aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktası olduğunu söyledi. Son yıllarda attıkları adımlarla bu zenginliği daha da tahkim ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

EN ÖN SAFLARDA YER ALIYORUZ

“ATA Tohumu” projesiyle Türkiye’nin gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerini koruma altına aldıklarını bildiren Erdoğan, “4,5 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturarak orman varlığını 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık. Tarihi mesuliyetimiz ‘yok’ denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve restorasyonuna yönelik küresel çabalara da destek veriyoruz.” ifadesini kullandı.

AB liderlerine Akdeniz mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin liderleri ve AB kurumlarının başkanlarına bir mektup göndererek Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusuna yaklaşımını anlattı. Erdoğan, mektupta, “Son dönemde, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle ilişkilerimiz yeni bir sınamayla karşı karşıyadır. Doğu Akdeniz politikamızın iki ana hedefi vardır. Birincisi, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılması ve kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasıdır. İkinci hedefimiz ise Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası’nın eşit ortağı olarak, Ada’nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz’de devam eden gerginliğin müsebbibinin Türkiye değil, Yunanistan ve GKRY olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye, Doğu Akdeniz’in, tüm tarafların iş birliği yaptığı, hidrokarbon kaynaklarının hakça ve adil şekilde paylaşıldığı, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü bir iş birliği bölgesi olmasını arzu etmektedir. Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloga hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu çerçevede gerginliğin azaltılması için NATO Genel Sekreteri’nin deniz ve hava unsurlarını ayrıştırma girişimine de başından itibaren destek verdiğimizi dikkatinize getiririm.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum

Yeni emir Nevvaf’a tebrik telefonu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
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Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.
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