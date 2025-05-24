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Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi cinayeti açıklaması: Toplam 13 tutuklu var

Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi cinayeti açıklaması: Toplam 13 tutuklu var

07:4424/05/2025, Cumartesi
DHA
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Mattia Ahmet Minguzzi, ocak ayında pazarda dolaşırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mattia Ahmet Minguzzi, ocak ayında pazarda dolaşırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Ahmet Minguzzi cinayeti ve bağlantılı olaylara ilişkin soruşturmalar kapsamında toplam 13 kişi tutuklandığını açıkladı. Bakanlık, sürece ilişkin güncel bilgilendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı, Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin devam eden yargılama süreçlerine dair özellikle 23 Mayıs 2025 tarihli duruşmada verilen tahliyelere dair açıklamalarda bulundu.


MEZARINA ZARAR VERİLMESİ OLAYINDA 1 TUTUKLAMA

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Ahmet Minguzzi cinayeti ve bağlantılı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cinayet soruşturmasında 4 suça sürüklenen çocuğun (S.S.Ç.) ‘çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklu bulunduğu belirtildi.


Minguzzi’nin mezarına zarar verilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise 1 kişi tutuklandı.




MİNGUZZİ AİLESİNE TEHDİT SORUŞTURMASINDA 1’İ ÇOCUK 3 TUTUKLU

Minguzzi ailesinin sosyal medyada tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen 23 Mayıs 2025 tarihli duruşmada, 5 suça sürüklenen çocuk (S.S.Ç.) hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.


Bu kişilerden 1’i ‘zincirleme silahla tehdit’ suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.


Diğer 4 çocuk hakkında ise beraat kararı verildi ve adli kontrol hükümleri uygulandı. Aynı soruşturma kapsamında, 2 yetişkin şüpheli hakkında ‘birden fazla kişi ile tehdit, suçu ve suçluyu övme, hakaret’ suçlarından iddianame düzenlendi.



TOPLAM 13 TUTUKLU

Ayrıca, Ahmet Minguzzi ile aynı mahallede oturan bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, cinayet zanlılarının arkadaşları olduğu belirtilen kişiler tarafından darbedilmesine yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 5 tutuklu olduğu belirtildi.


Buna göre, Ahmet Minguzzi davasında; cinayetten 4 kişi, mezara zarar vermekten 1 kişi, aileyi tehditten 3 kişi, Minguzzi’nin arkadaşının darbedilmesi ile ilgili 5 kişi olmak üzere toplam 13 kişinin tutuklu olduğu ifade edildi.




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