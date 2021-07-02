Adana’da 'Yavşak' krizi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Pozantı Belediyesi ek hizmet binası önüne halk ekmek büfesi yerleştirmesi, kriz çıkardı. MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçenin farklı noktalarında halk ekmek büfeleri bulunduğunu, ancak birinin Akçatekir Yaylası’ndaki ek hizmet binasının neredeyse içine yerleştirildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Bu süreçte Adana’daki halk ekmek büfelerinden sorumlu Ulaşım A.Ş.’nin Genel Müdürü Sertan Hepsağ’ın kendisini ziyaret ettiğini anlatan Başkan Çay, “Uygulamanın yanlış olduğunu ifade edip arkadaşları adına özür diledi” dedi.

Kadir Özdemir

Mustafa Çay

ÖNCE ÖZÜR SONRA HAKARET

Yaşanan süreci, makamında çekildikleri fotoğrafla sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını söyleyen Çay, “Birkaç saat sonra Büyükşehire bağlı Ulaşım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir aradı, ‘Benim genel müdürüm senden özür mü diledi’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. ‘Sen yavşak bir adamsın, yalan söylüyorsun’ dedi. Ben de kendimi tutamayıp karşılık verdim” şeklinde konuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı arayıp durumu anlattığını kaydeden Çay, “Paylaşımları kendisine yolladım. ‘Bunun neresinde nezaketsizlik, neresinde siyaset, neresinde yavşaklık var’ diye sordum. Senin atadığın biri bana -Yavşak, diyor. O benden özür dileyecek’ dedim. Henüz geri dönüş olmadı” diye konuştu.

Ekmekle derdimiz yok

Pozantı’daki hiçbir halk ekmek büfesine karşı çıkmadığını anlatan Başkan Çay, şunları kaydetti: “Bizim derdimiz ekmek satışıyla ilgili değil, belediye binamızın önüne büfe konuluyor, ancak bize hiçbir şekilde sorulmuyor. Biz buna tepki gösterdik. Bu tepkimizi OdaTV ve KRT’ye ‘MHP’li başkan ekmek satışını engelliyor’ diye haber yaptırdılar.”