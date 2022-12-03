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ANKARA

Aday olacak başkanlara çağrı: Ocak ayına kadar istifa edin

Eski seçimleri masaya yatıran AK Parti, 2023 seçimlerinde 40 il başkanının milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılacağını değerlendiriyor. Vekil adayı olmak isteyen il başkanlarının aralık ayının ortası ya da ocak ayının başına kadar görevlerinden istifa edeceği belirtildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Aday olacak başkanlara çağrı: Ocak ayına kadar istifa edin
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Seçimler yaklaşırken AK Parti de teşkilatın nabzını tutmaya başladı. Eski seçimleri masaya yatıran AK Parti, 2023 seçimlerinde 40 il başkanının milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılacağını değerlendiriyor. Vekil adayı olmak isteyen il başkanlarının aralık ayının ortası ya da ocak ayının başına kadar görevlerinden istifa edeceği belirtildi. Parti yönetiminin, özellikle tecrübeli il başkanlarını aday göstermek istediği ifade edildi. Ankara ve İstanbul il başkanlarının milletvekili adayı gösterilip gösterilmeyeceği netlik kazanmadı. Eskişehir ve Adana il başkanlarının aday olabileceği, Bilecik ve Afyon il başkanlarının görevlerine devam etmesinin istendiği öğrenildi.

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