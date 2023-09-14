Adayımızdır demesi sevindirici

CHP’de ‘değişim’ rüzgarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık arzusundan vazgeçebileceğine yönelik sinyaller verdi. İmamoğlu, elektrikliye dönüştürülen bir adet İETT otobüsünün tanıtımını yapmak için kameralar karşısına geçti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” açıklamaları hatırlatıldı.





ADAYIM DİYEMEDİ

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan gelen bu açıklamanın sevindirici olduğunu söyledi. “İBB Başkanı olarak, CHP’nin evladı olarak, İBB Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum, bu yolda varım demekle niyetimi açıklamıştım” diyen İmamoğlu, “Belediye Başkanlığı yolculuğuna çıkıyorum. Bu söylediğim cümleden daha fazlasını kuramam. Bu yolculuğuma Genel Başkan’ımızın destek vermesi ve ‘Adayımızdır’ demesi sevindiricidir. Bundan sonrası partimizin kurullarının alacağı karardır. Genel Başkan’ımızın kararından sonra Parti Meclisi gelir ve var olan yolculuğumuz resmiyete dönüşür” ifadelerini kullandı.





İSTİŞARE YAPACAĞIZ

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul ile Ankara da aralarında olmak üzere “Her ilde yerel seçime kendi adaylarımızla gireceğiz” şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Genel seçimlerin ardından Meral Akşener ile farklı konularda birkaç kez telefon görüşmesi yaptıklarını belirten İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin “Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir” diye konuştu.





KAPIYI KAPATMADI

Bir gazetecinin Akşener için “İttifaka kapıyı kapatmış görünüyor” sözleri üzerine ise İmamoğlu “İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Kapıları kapattığı düşüncenize katılmıyorum” dedi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programlarına davet edilmemesiyle ilgili CHP lideriyle telefon görüşmesi yaptığı iddialarına ise Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüğünü söyleyerek yanıt vermekten kaçındı.





Göstermelik jestle gönlü alınacak

Kılıçdaroğlu’nun Mart 2024 için İstanbul adayı olarak yeniden Ekrem İmamoğlu’nun ismini vermesinin ardından yeni senaryolar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu - İmamoğlu arasında yaşanılan gerilimin yerel seçimlere sarkmasını önlemek için formül aranıyor. İddialara göre, 39 ilçeli mega kent İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarının tespitinde İmamoğlu’na kısmi inisiyatif tanınacak. Bu şekilde İmamoğlu’nun gönlünün alınması hedefleniyor. CHP ayağında bu senaryolar dillendirilse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası bir teklife yaklaşımı henüz belli değil. İmamoğlu’na inisiyatif tanınacak ilçeler konusunda ise AK Parti ve MHP’nin güçlü olduğu bölgeler öne çıkıyor.



