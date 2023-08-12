Adaylığı illere bağlı

Mayısta yaşanan seçim yenilgisi sonrasında CHP’de hiç hesaplaşma için büyük kurultayı bekleyen CHP’de aday olarak ismi geçen ve öncesinde Anadolu turuna çıkacağı ileri sürülen Özgür Özel’in Anadolu ziyaretlerini ertelediği ileri sürülüyor. Bunun nedeni ise il kurultaylarının sonuçlarını görme eğilimi olarak dile getiriliyor. Özel’in kararının il kurultaylarının sonuçlarına göre şekilleneceği ileri sürülüyor. Özel’in, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege gücünü geçememesi durumunda büyük kurultayda aday olmaması gündemde.