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Adaylığı illere bağlı

CHP’de başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çektiği değişimcilerin adayı olarak ismi geçen Grup Başkanı Özgür Özel adaylık için bekle-gör moduna geçti.

Mehmet Güney
04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Mayısta yaşanan seçim yenilgisi sonrasında CHP’de hiç hesaplaşma için büyük kurultayı bekleyen CHP’de aday olarak ismi geçen ve öncesinde Anadolu turuna çıkacağı ileri sürülen Özgür Özel’in Anadolu ziyaretlerini ertelediği ileri sürülüyor. Bunun nedeni ise il kurultaylarının sonuçlarını görme eğilimi olarak dile getiriliyor. Özel’in kararının il kurultaylarının sonuçlarına göre şekilleneceği ileri sürülüyor. Özel’in, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege gücünü geçememesi durumunda büyük kurultayda aday olmaması gündemde.


#Politika
#CHP
#adaylık
#Özgür Özel
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