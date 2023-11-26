Adaylık süreci hiç İYİ değil

Kayıp para tartışmalarının ayyuka çıktığı İYİ Parti’de son dönemde yaşananlar, yerel seçim sürecini etkiledi. 20 Kasım’da başlayan belediye başkanlığı aday adaylığına, önceki seçimlere göre ilgi oldukça düşük. Genel seçimde milletvekili adaylığı için günlerce genel merkezde sıra olduğunu hatırlatan parti kaynakları, son günlerde yaşanan istifa ve ortaya atılan para iddialarının rağbeti düşürdüğü görüşünde. Kırgınlar ekibi, partiye yöneltilen iddialardan Genel Başkan Meral Akşener’i sorumlu tutuyor. İYİ Parti kaynakları, adaylık fikri olanların, “aday olsalar bile, özel kaleme yakın olmadıkları için seçilmeyeceklerini düşündüklerini” kendilerine ilettiklerini bildirdi. Teşkilatlarda ise Ümit Dikbayır’ın iddialarının ardından istifaların artması bekleniyor.