Ağrı'da 16 kilogram altın ve bir kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık olayı filmleri aratmadı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Ağrı Caddesi'nde bulunan dere yatağı üzerindeki binada kuyumculuk yapan Turgay İsmailoğulları, bir süre önce iş yerine gelip çelik kasayı açtığında eşyalarının dağınık olduğunu ve kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti.

İsmailoğulları, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polis ekipleri, çevresi ve üzeri beton dökülerek kanal haline getirilen dere yatağına gelen zanlı ya da zanlıların önce bu kanal üzerine kurulan binanın zeminine ulaştığını belirledi.

Hırsızların daha sonra zemin kattaki kuyumcu dükkanın alt kısmına ulaşıp içeri girmeden sadece altınların olduğu çelik kasanın yerini tespit edip ardından kuyumcu dükkanının beton zeminini ve bu zemin üzerindeki çelik kasayı alt kısmından deldiğini saptadı.

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Böylece çelik kasadaki ziynet eşyasını çalan hırsızların söz konusu kasadan bir kilo gümüş külçe, 260 altın bilezik, 320 altın yüzük, 80 çift altın küpe, 20 altın künye, 25 altın gerdanlık set, 40 adet 22 ayar altın kolye, iki adet iki metrelik altın zincir, beş adet beşi bir yerde, ata reşat altın, 70 gramlık zinciri olan 10 altın Hint kolye ucu, 10 altın Hint küpe ile her birinde 20 çeyrek altın olan 10 bileklik çaldığı anlaşıldı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 12 milyon Türk lirası değerindeki 16 kilogram altın ile bir kilogram gümüş külçenin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çok yönlü çalışma yürütüyor.

OYNAT 00:59 Kuveyt’te hırsızlar saniyeler içinde kilolarca altın çaldı Kuveyt'te 3 hırsız saniyeler içinde bir kuyumcudan kilolarca altın çaldı. Kuveyt'in El Cehre kentinde 3 hırsız sisli havayı fırsat bilerek, bir kuyumcuda saniyeler içinde kilolarca altın çaldı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızların cam rafları kırdığı ve hızlı şekilde raflardaki altınları çaldığı görüldü. El Cehre polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, tahmini 5 kilogram altın çaldıkları belirtildi. BiP'te paylaş

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