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Ağrı'da otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü: İkisi ağır 13 kişi yaralandı

Ağrı-Erzurum kara yolu Yayladüzü beldesi mevkisinde otobüs, tali yola dönüş yapan kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, facianın eşiğinden dönülen kaza sonucu ikisi ağır 13 kişi yaralandı.

23:54 . 26/06/2023 Pazartesi
AA
Ağrı'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ağrı'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Ağrı-Erzurum kara yolu Yayladüzü beldesi mevkisinde, Y.A'nın kullandığı 34 KUS 40 plakalı otobüs, tali yola dönüş yapan Abdurrahman A. idaresindeki 25 HG 311 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçtaki Yeter A, Hamza A, Bahar A, Rabia Nur A, Fatma Nur A, Alican A, Şahin A, Zehra A, Edanur C, Hiranur C, Türkan C. ile otobüste bulunan Recep Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Abdurrahman A. ile Yeter A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Ağrı
#KAZA
#Ağrı-Erzurum kara yolu
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