Ağrı'da otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü: İkisi ağır 13 kişi yaralandı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.