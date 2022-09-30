AK Parti 2023 seçim hazırlıklarına hız verdi: Ekim ayında koordinasyon merkezleri açılacak

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ekim Pazartesi günü toplanacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında teşkilatların çalışmaları ve sahada sürdürülen hazırlıklar değerlendirilecek.
TRT Haber Muhabiri Duygu Özdemir'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim hazırlıklarının startını Ekim ayında vermesi bekleniyor. Toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı sunum yapacak. Ayrıca Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin Ekim ayı içinde göreve başlaması bekleniyor. Koordinasyon Merkezleri AK Parti'nin 'Seçim Üssü' olarak 2023 hazırlıkları için çalışacak.